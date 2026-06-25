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สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่าย 3 นี้ ไม่มีกลุ่มฝน อุณหภูมิ 34 องศาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 15.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 56 เปอร์เซ็นต์