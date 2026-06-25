ข่าวปลอม อย่าแชร์! ธ.ก.ส.เปิดลงทะเบียนสินเชื่อฯ ผ่าน TikTok baac.mobile64 ไม่จริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ธ.ก.ส.เปิดลงทะเบียนสินเชื่อ ให้ยืม กู้ง่าย อนุมัติไว ได้เงินจริงผ่าน TikTok baac.mobile64 นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ทั้งนี้ มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคาร ธ.ก.ส. สร้างบัญชีโซเชียลปลอม เปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์ ซึ่ง ธ.ก.ส. ยืนยันชัดเจนว่า ไม่มีนโยบายการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าว และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีต้นทางแต่อย่างใด ได้ทำการรายงานปิดบัญชีดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงไม่โอนเงินหรือทำธุรกรรมใด ๆ ผ่านบัญชีที่แอบอ้างเด็ดขาด
ทั้งนี้ มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคาร ธ.ก.ส. สร้างบัญชีโซเชียลปลอม เปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์ ซึ่ง ธ.ก.ส. ยืนยันชัดเจนว่า ไม่มีนโยบายการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าว และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีต้นทางแต่อย่างใด ได้ทำการรายงานปิดบัญชีดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงไม่โอนเงินหรือทำธุรกรรมใด ๆ ผ่านบัญชีที่แอบอ้างเด็ดขาด