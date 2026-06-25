มท.2 ชี้ปมทุจริตสอบแข่งขัน สถ.ต้องใช้เวลาตรวจสอบ หวั่นกระทบสิทธิ์ผู้บริสุทธิ์

นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีคำสั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ออกไปก่อนทุกจังหวัด ว่า วันนี้ (25 มิ.ย.) จะมีการประชุม ก.กลาง (คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น) ต้องรอดูจะมีข้อพิจารณาออกมาอย่างไร ส่วนที่ได้รับการบรรจุไปแล้วยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่ แต่สิ่งที่ทำในวันนี้คือ เร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุด เพราะต้องแยกคนที่สอบได้ด้วยตนเองออกมา แยกคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาด้วยเช่นกัน เพื่อจะได้จัดการถูกว่า จะต้องดำเนินการอย่างไร โดยคนที่สอบได้ด้วยความสามารถ ตั้งใจอ่านหนังสือสอบมาด้วยตนเอง ต้องไม่ทำอะไรที่มันกระทบสิทธิ์เขา
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบภายใน 7 วัน แต่การพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่า มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง เรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลา เพราะต้องการทำการตรวจอย่างละเอียด เพราะหากผิดพลาดไปจะกระทบสิทธิ์ผู้บริสุทธิ์ แต่ในระดับนโยบายมีการสั่งการให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด พฤติกรรมตอนนี้ทีมที่ตรวจสอบได้เห็นถึงพฤติกรรมและพฤติการณ์แล้วว่า ขบวนการมีลักษณะอย่างไร และมีวิธีการที่จะตรวจสอบว่า ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการทุจริตครั้งนี้บ้าง ส่วนรายละเอียดขอให้ทีมตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการ ย้ำว่าต้องขยายผลต่อ เชื่อว่าในส่วนที่ ป.ป.ช.เข้าไปตรวจเจอจะสามารถขยายผลต่อไปได้
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบภายใน 7 วัน แต่การพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่า มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง เรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลา เพราะต้องการทำการตรวจอย่างละเอียด เพราะหากผิดพลาดไปจะกระทบสิทธิ์ผู้บริสุทธิ์ แต่ในระดับนโยบายมีการสั่งการให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด พฤติกรรมตอนนี้ทีมที่ตรวจสอบได้เห็นถึงพฤติกรรมและพฤติการณ์แล้วว่า ขบวนการมีลักษณะอย่างไร และมีวิธีการที่จะตรวจสอบว่า ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการทุจริตครั้งนี้บ้าง ส่วนรายละเอียดขอให้ทีมตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการ ย้ำว่าต้องขยายผลต่อ เชื่อว่าในส่วนที่ ป.ป.ช.เข้าไปตรวจเจอจะสามารถขยายผลต่อไปได้