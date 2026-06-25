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ราคาทองคำครั้งที่ 26 ปรับลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 63,850 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 14.35 น.ครั้งที่ 26 ปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 62,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,050.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 61,595.08 บาท รับซื้อบาทละ 63,850.00 บาท