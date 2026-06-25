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ปิดเบี่ยงจราจรถนนทหาร ทางเข้ารัฐสภา และหน้าทางเข้าวัดแก้วฟ้าฯ เริ่ม 1 ก.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักการโยธาขอแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรถนนทหารบริเวณทางเข้ารัฐสภา ระยะทางประมาณ 160 เมตร และบริเวณหน้าทางเข้าวัดแก้วฟ้าจุฬามณี ระยะทางประมาณ 185 เมตร เขตดุสิต
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง