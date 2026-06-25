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เวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงต่อเนื่อง 2 ครั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า รัฐบาลเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงต่อเนื่อง 2 ครั้ง เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา (24 มิ.ย.) ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่ม มีผู้เสียชีวิต 32 ราย และบาดเจ็บกว่า 700 คน