"ดร.อานนท์"แนะภาค ก ควรให้สำนักงาน กพ. จัดสอบ ชี้ข้อสอบมีคุณภาพดีมากอยู่แล้ว

ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่าภาค ก ควรให้ สำนักงาน กพ จัดสอบครับ ข้อสอบภาค ก ก็มีคุณภาพดีมากอยู่แล้ว มี predictive validity ดีมาก พยากรณ์ได้ว่าใครจะปฏิบัติราชการได้ผลงานได้ดีแค่ไหน เพราะภาค ก ของ กพ นั้นวัด Intelligence หรือ IQ สติปัญญาของคน ประกอบด้วย VRN E
V= verbal ความฉลาดทางถ้อยคำ ภาษา
งานใด บนโลกนี้ก็ต้องใช้ความฉลาดทางภาษา ส่วนนี้คือภาษาไทยครับ
R = Reasoning ความฉลาดในการใช้เหตุผล
งานใด บนโลกนี้ก็ต้องใช้ความฉลาดในการให้เหตุผลทั้งสิ้น
N = Numerical = ความฉลาดทางตัวเลข
งานใด บนโลกนี้ก็ต้องใช้ความฉลาดทางตัวเลขบ้าง ไม่มากก็น้อย ส่วนนี้คือคณิตศาสตร์
E = English จริง ๆ ก็เป็น verbal แต่เป็นภาษาอังกฤษ
งานใด ๆ ในโลกนี้ สมัยนี้ ก็ใช้ภาษาอังกฤษทั้งนั้นครับ
ภาค ก สี่ส่วนนี้ พยากรณ์ job performance ของราชการได้ดี
จริง Predicting job performance not much more than g
g คือ general intelligence ครับ
สรุปคือ ภาค ก วัด ความฉลาดของคน
คนฉลาดพอควรจะทำงานได้ผลดีพอสมควรครับ
meta-analysis การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ความตรงเชิงพยากรณ์ของความฉลาดหรือเชาว์ปัญญานั้นสูงกว่าทุกเครื่องมือวัดในการคัดเลือกบุคลากร และทำนายได้ทุกตำแหน่งงาน หรือมี ความวางนัยทั่วไปของความตรง (Validity generalization) ที่สูง ยิ่งงานที่มีความซับซ้อนของงาน (job complexity) สูง ความตรงเชิงพยากรณ์ของความฉลาด ยิ่งสูง
ปัญหาคือ หน่วยราชการ อื่น ๆ พยายาม ไปจัดสอบ ภาค ก เอง เพราะผู้เข้าสอบภาค ก ของ กพ สอบตกกันเพียบ อันสะท้อนปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทย ที่ผลิตบัณฑิต IQ ไม่สูงมาก ออกมาเพียบจริง ๆ
ข้อสอบไม่ได้มีปัญหาครับ พยากรณ์ได้ดี ได้ตรง พอสมควร
ผมยังมีความเห็นว่า ต้องให้ข้าราชการทุกคน รวมถึงข้าราชการท้องถิ่น ต้องสอบ ภาค ก ของ กพ ให้ผ่านเท่านั้น หากประเทศไทยต้องการพัฒนา เราต้องการข้าราชการที่มีความฉลาดเพียงพอในการทำงานครับ
อย่ามาจัดสอบกันเอง แบบ สถ เลยครับ เห็นข้อสอบภาษาอังกฤษ ที่สอบเที่ยวนี้แล้ว ผมอ่อนใจจริง ๆ ประเทศไทยจะพัฒนาไปได้อย่างไร สถ คงขอให้ มศว ออกข้อสอบให้ง่ายที่สุด My name is John. กับ How old are you? นี่ข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนจบปริญญาตรีจริง ๆ หรือครับ
กสถ. ได้ขอให้ มศว ออกข้อสอบภาษาอังกฤษง่ายขนาดนี้เลยหรือครับ จริงไหมครับ
ข้อสอบที่ง่ายเกินไป วัดอะไรไม่ได้เลยครับ
เอาอำนาจทั้งหมด กลับมาที่ กพ เถิดครับ กระจายอำนาจแล้วฉิบหายกันแบบนี้ ทุจริตกันแบบนี้ อย่ากระจายอำนาจครับ
ที่นี่ประเทศไทย เสรีนิยม กระจายอำนาจ ประชาธิปไตยที่ไร ทุจริต ฉิบหายกันครับ เละเทะจริง ๆ