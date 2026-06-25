ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณสามแยกพระประแดง ถึง ซ.สุขสวัสดิ์ 37/9 เริ่ม 1 ก.ค. - 30 ก.ย. เวลา 22.00 - 04.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง - ครุใน มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ ฝั่งขาเข้าและขาออก 3 ช่องจราจร บริเวณสามแยกพระประแดง ถึง ซอยสุขสวัสดิ์ 37/9 ระยะทางประมาณ 280 เมตร เพื่องานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก สถานีพระประแดง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2569 เฉพาะเวลา 22.00 - 04.00 น. (สลับฝั่งทำงานวันคู่-วันคี่) โดยมีการจัดการจราจร 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 วันคี่ (1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31) ปิดเบี่ยง 3 ช่องจราจร ฝั่งขาเข้า มีผลให้ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร และฝั่งขาเข้าให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน 2 ช่องจราจร
รูปแบบที่ 2 วันคู่ (วันที่ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30) ปิดเบี่ยง 3 ช่องจราจร ฝั่งขาออก มีผลให้ฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร และฝั่งขาออกให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน 2 ช่องจราจร โดยประชาชนสามารถเข้า-ออก ที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว
หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง รฟม.ขออภัยมา ณ โอกาสนี้