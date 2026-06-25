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จ.สมุทรปราการ พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณสมุทรปราการ กลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเข้าปกคลุมบริเวณสมุทรปราการ หลังจากนั้น 11.30-12.00 น. พบกลุ่มฝนบริเวณสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา คาดว่าปกคลุม 1 ชั่วโมง