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ราคาทองคำครั้งที่ 16 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 64,000 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 11.47 น.ครั้งที่ 16 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,200.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,000.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,746.68 บาท