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"เสก โลโซ"โพสต์ขอบคุณ"ทวี สอดส่อง"ดูแลผมและครอบครัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ เสก โลโซ นักร้องชื้อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “ขอบพระคุณพี่ทวี สอดส่องและครอบครัวที่ดูแลผมและครอบครัวโลโซนะครับ…”