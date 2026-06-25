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"วรงค์"เตรียมร้อง ป.ป.ช.คดี TH-AI Passport ส่อล็อคสเปกเอื้อประโยชน์ พรุ่งนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วันที่ 26 มิถุนายน เวลา10.30น. ผมจะไปร้อง ป.ป.ช. คดี TH-AI Passport กล่าวหาว่า มีการล็อคสเปก เอื้อประโยชน์