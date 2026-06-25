"ก่อแก้ว"โพสต์ภาพถ่ายคู่"ทักษิณ" เผยนายใหญ่บอกแข็งแรงจะอยู่อีก 40 ปี

นายก่อแก้ว พิกุลทอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดง โพสต์ภาพถ่ายคู่กับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมระบุว่า มีโอกาสเจอ ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในดวงใจ เป็นครั้งแรก หลังจากท่านได้รับอิสรภาพ ในงานสวดพระอภิธรรมศพ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก ผู้ใหญ่ที่แสนดี
ผมถามด้วยความห่วงใยว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างครับ
ท่านตอบอย่างอารมณ์ดีว่า “แข็งแรงๆ จะอยู่อีก 40 ปี”
จึงขออนุญาตนำมาเล่าสู่กันฟัง พี่น้องทั้งหลายที่ห่วงใยท่านจะได้สบายใจ
สำหรับแฟนคลับรุ่น ส.ว. (สูงวัย) ถ้ารัก ดร.ทักษิณ จริง ต้องฟิตร่างกายให้แข็งแรง จะได้อยู่ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน อย่ารีบทิ้งท่านไปก่อนนะ ผมก็เช่นกัน
ขอเล่าเท่านี้ ขอไปออกกำลังกายก่อนครับ
สู้ สู้...ฟิต ฟิต