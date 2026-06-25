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ราคาทองคำครั้งที่ 15 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 63,950 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 11.40 น.ครั้งที่ 15 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,150.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,950.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 63,950.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,686.04 บาท