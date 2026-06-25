สนว.เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ"พระพันปีหลวง"๒๕-๒๖ มิ.ย.

สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.ขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอย เวลา ๑๐.๐๐ น.
วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอย เวลา ๑๘.๐๐ น.
เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา