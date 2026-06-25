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รมว.ทส.มอบอธิบดีกรมอุทยานฯ​ ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน มอบสิทธิทำกิน ปชช.ในป่าอนุรักษ์​กว่า 3.5 หมื่นไร่​

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล โดยมอบหมายให้นายอรรถพล​ เจริญชันษา​ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ ตามมาตรา 64 พรบ.อุทยานแห่งชาติ​ 2562 และมาตรา​ 121 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า​ 2562 แก่ประชาชนในพื้นที่กว่า 35,799 ไร่ ครอบคลุม 28 หมู่บ้าน รวม 1,857 ครัวเรือน สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตตามแนวทาง “คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน”