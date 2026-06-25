นายกฯ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ 15 วัน (ปัณรสมวาร) ถวายเป็นพระกุศลแด่"เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

วันนี้ (25 มิ.ย.) เวลา 07.30 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตร ในวาระครบ 15 วัน (ปัณรสมวาร) แห่งการสิ้นพระชนม์ ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรรราชธิดา โดยมี นางธนนนท์ ชาญวีรกูล ประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี อาทิ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วม อาทิ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเจ้าหน้าที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
การประกอบพิธีในวันนี้ ได้รับเมตตาจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พร้อมด้วยพระราชาคณะ รวม 20 รูป สวดพระพุทธมนต์และเดินบิณฑบาต
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา แล้วจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ถวายไทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยง นายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์สมณศักดิ์สดับปกรณ์ ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เป็นเวลา 47 วินาที พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำ รับพร แล้วกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และกราบลาประธานสงฆ์ จากนั้น นายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีตักบาตร ณ บริเวณหน้าตึกสันติไมตรี และหน้าตึกไทยคู่ฟ้า เป็นอันเสร็จพิธี
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทรงตรากตรำพระวรกาย ทุ่มเทอุทิศพระองค์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ สนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมถึงผู้ต้องขัง โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน “ไตรโครงการ” อันประกอบด้วย “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข” ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป ตามหลักมนุษยธรรม รวมไปถึงการน้อมนำพระบรมราโชบายที่จะให้อนุรักษ์ป่าและช้าง และการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีสุข ผ่าน “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” และ “โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการพัฒนาชุมชน ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี)” สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่ความเจริญยังเข้าไปไม่ถึง ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และจะน้อมนำพระปณิธานสู่การขับเคลื่อนปฏิบัติเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่สังคมไทยและความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชนชาวไทยตลอดไป
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวาระครบ 7 วัน (สัตตมวาร) วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2569 วาระครบ 15 วัน (ปัณรสมวาร) วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569 วาระครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร) วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569 และวาระครบ 100 วัน (สตมวาร) วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2569