มศว.แถลงปมโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น ยันยึดมั่นหลักความถูกต้องโปร่งใส -ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว.ประสานมิตร ออกแถลงการณ์เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ได้รับผิดชอบดำเนินการจัดสอบแข่งขันดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งปัจจุบันทางสำนักทดสอบฯ ได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และได้ทำการส่งมอบงานให้แก่ทางผู้ว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ทางสำนักทดสอบฯ ขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ได้ยึดมั่นในหลักความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการจัดสอบ การบริหารจัดการข้อสอบ การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล การควบคุมมาตรฐานสนามสอบ ตลอดจนกระบวนการประมวลผลและรายงานผลการสอบ โดยทั้งหมดนี้ดำเนินการภายใต้ระบบควบคุมภายในและมาตรการกำกับดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว ได้กล่าวย้ำถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทด้วยความสุจริต รอบคอบ และดำรงความเป็นกลางทางวิชาการ โดยประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนหรือยินยอมต่อการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการสอบแข่งขัน พร้อมกันนี้ยังแสดงความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องโปร่งใสต่อไป