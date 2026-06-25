กทม.จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ 15 วัน (ปัณรสมวาร) "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

วันนี้ (25 มิ.ย.) นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ 15 วัน (ปัณรสมวาร) วันสิ้นพระชนม์ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และประชาชน ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร
ในเวลา 07.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เครื่องทองน้อย และถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระราชาคณะ จำนวน 10 รูป สวดพระพุทธมนต์บทถวายพรพระ จากนั้น ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตักบาตรพระราชาคณะ จำนวน 10 รูป ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ทอดผ้าไตร กรวดน้ำอุทิศถวายพระราชกุศล
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และประชาชน ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 47 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
กรุงเทพมหานคร จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ 7 วัน (สัตตมวาร) ครบ 15 วัน (ปัณรสมวาร) ครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร) และครบ 100 วัน (สตมวาร) วันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร โดยกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศล ครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. 69 พิธีบำเพ็ญพระกุศล ครบ 100 วัน (สตมวาร) ในวันศุกร์ที่ 18 ก.ย.69