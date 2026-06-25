"เทพไท"แนะ กดต.ใช้ทฤษฎีผลไม้พิษจัดการ ส.ว.สีน้ำเงิน เอี่ยวฮั้ว ส.ว.หรือบล็อกโหวต

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ทฤษฎีผลไม้พิษ ต้องใช้กับส.ว.สีน้ำเงิน
ช่วงนี้ไม่มีข่าวอะไรที่ได้รับการพูดถึง หรือการวิพากษ์วิจารณ์กัน มากไปกว่าข่าว เรื่องการจัดสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่มีการทุจริตอย่างมโหฬาร ในฐานะที่เป็นผู้ติดตามข่าวสารบ้านเมือง และเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระ จะไม่ขอชี้ชัดลงไปว่า รายละเอียดเนื้อหาความผิดถูก เป็นของหน่วยงานใด และบุคคลใดจะรับผิดชอบบ้างหรือไม่ ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่โดยตรง ทั้งในส่วนปปช.ปปท. และหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย สอบหาความจริง และทำความจริงให้ปรากฏ
แต่จะขออนุญาตพูดถึงหลักการ และการตัดสินใจระดับนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความคิดเห็นของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตอนแรกมีกระแสข่าวว่า นายอนุทินตัดสินใจจะยกเลิกการสอบทั้งหมด โดยไม่แบ่งว่าคนที่สอบได้โดยสุจริต จะได้รับคุ้มครองหรือไม่ แต่เมื่อมีกระแสสังคม หรือสื่อโซเชียลออกมาวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความเห็นว่า รัฐบาลควรจะคุ้มครองผู้บริสุทธิ์ หรือผู้ที่สอบได้โดยสุจริต ให้ได้รับสิทธิ์ในการบรรจุเป็นข้าราชการ หรือพนักงานท้องถิ่น ควรแยกบุคคลที่ทุจริตให้หมดสิทธิ์จากการได้รับการคัดเลือก
ต่อมานายอนุทินก็ได้ออกมายืนยันอีกครั้งว่า จะไม่ยกเลิกแบบเหมาเข่ง แต่ใช้วิธีการคัดผู้บริสุทธิ์ออกจากกลุ่มผู้ทุจริต เพื่อจะได้แยกแยะคนที่โกงข้อสอบออกไป
ซึ่งส่วนตัวก็เห็นด้วยกับแนวความคิดของนายอนุทิน เพราะผู้บริสุทธิ์ที่สอบหรือทำข้อสอบได้ ด้วยความสามารถของตัวเอง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น ควรจะได้รับสิทธิ์และได้รับการคุ้มครอง นายอนุทินควรจะไปไล่เบี้ยตามข้อเท็จจริงว่า ใครคือตัวการ หรือผู้ร่วมขบวนการ แล้วนำมาลงโทษ การจะอ้างทฤษฎีผลไม้พิษที่เกิดมาจากต้นไม้พิษ ก็ใช้ได้เฉพาะในบางกรณีเท่านั้น แต่กรณีการสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น จะกล่าวอ้างหรือยกทฤษฎีผลไม้พิษมาอธิบายทั้งหมดไม่ได้
มิฉะนั้นถ้านำเอาทฤษฎีผลไม้พิษมากล่าวอ้าง ต้องกลับไปดูการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาหรือ ส.ว.สีน้ำเงิน ที่คัดเลือกองค์กรอิสระ ว่ากรรมการองค์กรอิสระที่ได้รับการคัดเลือกจากส.ว.สีน้ำเงิน ซึ่งเป็น ส.ว.ที่มีข้อครหาเกี่ยวกับคดีฮั้ว ส.ว.หรือบล็อกโหวต จะเป็นผลไม้พิษหรือไม่ เมื่อมาจากต้นไม้พิษ และถ้าหากจะเปรียบเทียบการยกเลิกการสอบบรรจุข้าราชการพนักงานท้องถิ่นว่า มีการทุจริตควรยกเลิกแบบเหมาเข่ง ก็ต้องไปเทียบเคียงกับการเลือกตั้ว ส.ว.ชุดนี้เช่นเดียวกัน เพราะ ส.ว.ชุดนี้มีข้อกล่าวหา เรื่องการทุจริต เรื่องการฮั้ว เรื่องการบล็อกโหวตเกินครึ่ง มีความชอบธรรมมากเพียงพอที่จะให้การเลือกตั้ง ส.ว.เป็นโมฆะ
จึงอยากให้คณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ใช้ทฤษฎีและหลักคิดของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มาดำเนินการกับการสอบสวน หรือการดำเนินคดีกับส.ว.ชุดนี้ด้วย