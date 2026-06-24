ก.พ.แถลงการดำเนินการจัดสอบภาค ก. โปร่งใส -ตรวจสอบได้

แถลงการณ์สำนักงาน ก.พ. เรื่อง การดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.
ตามที่ปรากฏข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการดำาเนินการ จัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการจัดจ้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบในปีนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนชี้แจง
ข้อเท็จจริง ดังนี้
การนําเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการของทางราชการทุกประการ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ยังคงเป็น หน่วยงานหลักในการกำหนดระบบและมาตรฐานการสอบ รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินการสอบ ในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการออกข้อสอบ การประมวลผลการสอบ ตลอดจนการจัดทำและประกาศผลการสอบ สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการเอง เพื่อให้การสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และความถูกต้องตามที่กำหนด
สำนักงาน ก.พ. ขอให้ผู้สมัครสอบและประชาชนทั่วไปเชื่อมั่นว่า การจัดสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน มีความยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
สำนักงาน ก.พ.
ชวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙