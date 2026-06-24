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ปตท.เตรียมปรับลดราคาเบนซิน-โซฮอล์ 80 สต.พรุ่งนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เตรียมปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 0.80 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม มีผลวันพรุ่งนี้ (25 มิ.ย.) เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป