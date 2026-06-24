รองปลัด กทม.ลงพื้นที่ สนง.เขตบางซื่อ ติดตามการเตรียมจัดเลือกตั้ง

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมจัดเลือกตั้งของสำนักงานเขตบางซื่อ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเขตบางซื่อ ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น.
นายไทวุฒิ กล่าวว่า ได้กำชับเรื่องการใส่ข้อมูลหรือเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อสำนักงานเขตในสื่อประชาสัมพันธ์หรือช่องทางต่าง ๆ เช่น คิวอาร์โค้ดเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เขตจัดทำขึ้น เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนรับทราบและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้สะดวก โดยเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต้องย้ายหน่วยเลือกตั้ง ในส่วนของหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเต็นท์ต้องดูเรื่องการติดตั้งเต็นท์ให้ดีและยึดโยงโครงสร้างให้แข็งแรงทนทานต่อแรงลมและฝนที่อาจตกได้
ทั้งนี้ นายไทวุฒิ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมในเรื่องของบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเลือกตั้ง ซึ่งภาพรวมวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งได้เน้นย้ำเรื่องการดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม