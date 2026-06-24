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พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณนนทบุรี ปทุมธานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณนนทบุรี ปทุมธานี
กลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออก เข้าปกคลุมบริเวณนนทบุรี สมุทรปราการ หลังจากนั้น 19.30-20.00 น. คาดว่าปกคลุมบริเวณนนทบุรี สมุทรปราการ คาดว่าปกคลุมประมาณ 1 ชั่วโมง