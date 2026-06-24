สถ.สั่งชะลอบรรจุ-แต่งตั้ง ขรก.ท้องถิ่นที่สอบได้ตามบัญชี ชะลอมารายงานตัว 1 ก.ค.นี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ออกคำสั่งด่วนที่สุด เรื่องการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่ 1 ก.ค.2569 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ตามที่กรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งได้ที่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสอบแข่งขันและขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งตามแนวทางปฏิบัติแนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.ท. และ ก.อบต. โดยคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2569 เป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ร่วมกันแถลงข่าวในวันที่ 23 มิ.ย.2569 กรณีเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่ง ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบ เพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงิน
โดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญคือ นาย พ. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบูรณ์ เป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ที่สถานที่แห่งนี้ โดยเจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมาก
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คลายความเคลือบแคลงของสาธาธารณชนและเพื่อประโยชน์ทางราชการ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ ว27 ลงวันที่ 16 มิ.ย.2569 และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่ 1 ก.ค.2569
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ (นายธนนท์ พรรพีภาส) รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น