ครม.เคาะแล้ว ตั๋วร่วมรถไฟฟ้า 17-45 บาทตลอดสาย ทุกสีทุกสาย เริ่ม 1 ม.ค.70

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ได้เห็นชอบมาตรการระยะเปลี่ยนผ่านเพื่อแก้ปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้าแพง โดยกำหนดค่าแรกเข้าไม่เกิน 17 บาท และค่าเดินทางสูงสุดไม่เกิน 45 บาทต่อเที่ยว ไม่เก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสาย พร้อมจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) เพื่อคืนเงินส่วนต่างให้ประชาชน
มาตรการนี้ใช้กรอบงบสนับสนุนประมาณ 4,698 ล้านบาทต่อปี คาดเพิ่มผู้โดยสารจาก 1.406 ล้านคนเที่ยว/วัน เป็น 1.562 ล้านคนเที่ยว/วัน พร้อมยกเลิกมติเดิมเรื่องเพดานค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย และมอบให้ รฟม. เป็นหน่วยงานหลักบริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสายแบบองค์รวม รวมถึงรับโอนสายสีเขียว สายสีทอง และสายสีแดง