รมว.พม.สั่งช่วยเด็ก 17 ปี ถูกแม่บังคับค้าประเวณี พร้อมรับเข้าคุ้มครองสวัสดิภาพแล้ว

นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า ตามที่ ตนได้กำชับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประสาน ศรส. กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี เด็กอายุ 17 ปี ขอความช่วยเหลือถูกแม่แท้ๆ บังคับค้าประเวณี ที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ศรส. กรม ดย. โดยเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร (บพด.กทม.) ได้ลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า เด็ก อายุ 17 ปี ถูกแม่แท้ๆ บังคับค้าประเวณีกับชาวต่างชาติ พร้อมอัดคลิปขาย ถ้าเด็กไม่ทำ แม่ขู่ว่า จะส่งคลิปให้แฟนของเด็ก อีกทั้งคาดว่าแม่และพ่อเลี้ยงใช้สารเสพติด และมีการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก
นายนิกร กล่าวต่อไปว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ ยังพบเด็กอีก 3 ราย ซึ่งเป็นน้องต่างบิดาของเด็ก จากนั้น ในช่วงค่ำ ทาง เจ้าหน้าที่กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.) และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.หนองค้างพลู ได้มีการทำบันทึกจับกุมแม่ของเด็ก และพ่อเลี้ยงถูกดำเนินคดียาเสพติด ส่งผลให้เด็กทั้ง 4 ไม่มีผู้ดูแล ซึ่งเจ้าหน้าที่ บพด.กทม. ได้ดำเนินการติดตามหาญาติ โดยผู้เป็นน้าของเด็กที่อาศัยในจังหวัดนครปฐมสามารถรับเด็กไปดูแลได้เพียงคนเดียว ในขณะที่ เด็กอีก 3 ราย นั้น บพด.กทม. ได้รับเข้าไว้ในความคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยมีหนังสือนำส่งเด็กจาก กก.ดส. และ แม่ของเด็กได้ยินยอมให้เด็กเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
นายนิกร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการให้ความช่วยเหลือเด็กของกระทรวง พม. ตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ และพรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 นั้น ได้แบ่งออกเป็น
1) ระยะสั้น โดย บพด.กทม. วางแผนลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิกันจอมพลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ กก.ดส. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
2) ระยะกลาง โดย บพด.กทม. นำเด็กเข้าสอบ ป.วิอาญาเด็ก ประกอบการดำเนินคดีต่างๆ และ
3) ระยะยาว โดย บพด.กทม. รับเด็กเข้าไว้ในความคุ้มครองสวัสดิภาพ และประชุมร่วมกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการช่วยเหลือต่างๆ ต่อไป