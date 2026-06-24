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หุ้นไทยปิดตลาดบวก 7.32 จุด มูลค่าซื้อขาย 58,239.67 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,548.22 จุด ปรับขึ้น 7.32 จุด หรือ 0.48% มูลค่าซื้อขาย 58,239.67 ล้านบาท 