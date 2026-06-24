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ราคาทองคำครั้งที่ 32 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 65,250 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 16.39 น.ครั้งที่ 32 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,450.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,250.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,959.48 บาท