นายกฯ สั่งเร่งดำเนินคดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุจริตข้าราชการท้องถิ่น

วันนี้ (24 มิ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรึว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยสั่งการให้เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาด รวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก พร้อมแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าว
จากนั้น เวลา 14.00 น. นายกฯ ได้ให้สัมภาษณ์โดยกล่าวถึงการยกเลิกการสอบว่า หากตรวจสอบพบการทุจริต ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นต้องถือให้เป็นโมฆะ แม้จะมีการบรรจุเข้ารับข้าราชการแล้ว หากต้นทางของการเข้าสู่ตำแหน่งมาจากการทุจริต บุคคลเหล่านั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง
นายกฯ เน้นย้ำว่า “การนำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้ เพื่อกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ารับการบรรจุข้าราชการ ถือเป็นการเอาเปรียบ และเป็นการขายชาติอย่างหนึ่ง ทั้งยังปิดโอกาสของผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ให้ต้องมาแพ้กับกระบวนการทุจริตเช่นนี้ เป็นการนำผู้ที่ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการตั้งแต่วันแรก รัฐบาลจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอย่างเด็ดขาด”