สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ ยันจัดสอบท้องถิ่นเสร็จสิ้นแล้ว ดำเนินการสุจริต- โปร่งใส

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกแถลงการณ์เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยระบุว่า
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอชี้แจงในกรณี "จ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น" โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างกำหนดอย่างเคร่งครัด
โดยทางสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเสร็จสิ้นกระบวนการและทางผู้ว่าจ้างงานได้รับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ยึดมั่นในหลักความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนการจัดสอบ การบริหารจัดการข้อสอบ การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล การควบคุมมาตรฐานสนามสอบ ตลอดจนกระบวนการประมวลผลและรายงานผลการสอบ โดยมีระบบควบคุมภายในและมาตรการกำกับดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ขอยืนยันว่าได้ดำเนินการตามบทบาทและหน้าที่ด้วยความสุจริต รอบคอบ และเป็นกลางทางวิชาการ โดยไม่สนับสนุนหรือยินยอมต่อการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการสอบแข่งขัน และพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง