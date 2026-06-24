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"อนุชา - อภิสิทธิ์"ลงพื้นที่หาเสียงโค้งสุดท้ายเขตลาดกระบัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 5 พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลุยหาเสียงพื้นที่เขตลาดกระบัง