"อดีต ส.ว.สมชาย"ชื่นชมนายกฯ เด็ดขาดมาก สั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นทั้งหมดทันที

นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ชื่นชมท่านนายอนุทิน เด็ดขาดมากครับ สั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นทั้งหมดทันที
เด็ดขาด มีเจตน์จำนงมุ่งมั่นปราบทุจริต!!!
คดีนี้จับคนทุจริตแก้ไขข้อสอบได้ แม้จะไม่ได้จับคนโกงข้อสอบตัวจริง
ท่านนายกยังสั่งเด็ดขาด ยกเลิกผลสอบท้องถิ่นทั้งหมดทันที
คนที่โกงข้อสอบก็โดนยกเลิก คนที่ทำข้อสอบเองได้ ก็โดนด้วย
ยึดหลักนิติรัฐ ตามทฤษฎีกฎหมาย
“ผลไม้พิษ“ต้นไม้พิษย่อมออกผลที่เป็นพิษ ”
“ผลไม้” ของ “ต้นไม้มีพิษ”
หรือ Fruit of the poisonous tree
คำถามดังถึง กกต. ว่า ท่านจะเด็ดขาด คดีทุจริต #ฮั้วสว
ส่งศาลเพื่อวินิจฉัยยกเลิกการเลือกกันเองที่ทุจริตให้เป็นโมฆะ แบบเดียวกับการสอบท้องถิ่น ?
จะเด็ดขาดแบบท่านนายก กี่โมง
“ผลไม้” ของ “ต้นไม้มีพิษ”
หรือ Fruit of the poisonous tree