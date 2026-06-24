นายกฯ เปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 38

วันนี้ (24 มิ.ย.) เวลา 10.45 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (Thailand Safe@Work 2026) ณ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี พร้อมแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของไทยอย่างเป็นรูปธรรม
นายอนุทิน ระบุว่า จากประสบการณ์การทำงานในอดีต เห็นชัดว่า “ความปลอดภัย” เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการทำงานทุกประเภท พร้อมย้ำว่าองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงาน จะสามารถยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและสร้างผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว แม้การลงทุนด้านความปลอดภัยจะมีต้นทุน แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือประสิทธิภาพในการทำงาน คุณภาพชีวิตของแรงงานและความยั่งยืนขององค์กร
นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า “ประเทศไทยต้องสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนในทุกระดับ ต้องป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ต้นทาง สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาชีวิตและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน” พร้อมขอให้ผู้ประกอบการไทยนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ ไปพัฒนาองค์กร สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ