จำคุก"ติ๊ก ชิโร่"2 ปี ไม่รอลงอาญาคดีเมาแล้วขับรถชนคนตาย 2 ศพ พร้อมสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

วันนี้ (24 มิ.ย.) ศาลอาญามีนบุรีมีคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง นายศักดิ์ นันทเสน หรือ ติ๊ก ชิโร่ อายุ 64 ปี นักร้องชื่อดัง ในความผิดฐานขับขี่รถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และทรัพย์สินเสียหาย โดยศาลพิเคราะห์ว่า การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 4 ปี โดยจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีและรายงานการสืบเสาะและพินิจของจำเลยแล้ว เห็นว่า แม้ว่าจำเลยจะรู้สำนึกในการกระทำ โดยไปร่วมงานศพของผู้ตาย และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ญาติผู้ตาย แต่ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ ประกอบกับจำเลยขับรถในขณะเมาสุรา จำเลยย่อมเข้าใจดีว่า ทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง จำเลยสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ไม่กระทำ และการขับขี่ดังกล่าวเป็นการชนอย่างแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 2 คน ถือว่าเป็นพฤติการณ์ร้ายแรง จึงไม่รอการลงโทษ กับให้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์ของจำเลย แจ้งคำสั่งให้นายทะเบียนทราบ