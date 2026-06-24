"ในหลวง-พระราชินี"จะเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ ๒๘ มิ.ย. - ๒ ก.ค.

วันนี้ (24 มิ.ย.) กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๙ การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะโดยเสด็จไปในที่หมายต่าง ๆ ในกรุงปารีสด้วย
การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ ๑๗๐ ปี ในปีนี้ ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อพุทธศักราช ๒๓๙๙ และต่อเนื่องจากการครบรอบ ๓๔๐ ปี เมื่อปีที่ผ่านมา ของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศครั้งแรก เมื่อพุทธศักราช ๒๒๒๘
ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถาน โอแตล เด แซ็งวาลิด (Hôtel des Invalides) เพื่อทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ จากนั้น จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดี เพื่อทรงพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยา โดยในช่วงค่ำ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ
ในวันต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัย (Arc de triomphe de l'Étoile) เพื่อทรงวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงทหารนิรนาม จากนั้น จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีส โดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืน ตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่ง เพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซน
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ "ราชพัสตราสู่สากล" ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่ง (Musée des Arts Décoratifs) กรุงปารีส นิทรรศการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติ
ในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูส เพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัส และจะทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบัน
การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส และจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างสองประเทศ ให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙