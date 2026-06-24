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"เสก โลโซ"ได้รับการปล่อยตัวแล้ว ครอบครัว -แฟนคลับเดินทางมาต้อนรับอย่างอบอุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ เสก โลโซ นักร้องชื่อดัง ได้รับการพักโทษกรณีพิเศษ พร้อมปล่อยตัวและติดกำไล EM โดยมีภรรยาพร้อมครอบครัว เพื่อน และแฟนคลับ เดินทางมาต้อนรับอย่างอบอุ่น