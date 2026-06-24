เทศบาลวิเชียรบุรี ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่น

เพจสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ออกประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบแข่งขัน
ด้วยที่ได้ปรากฏเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ บก.ป.ป.ป.เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีการพาดพิงหรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ขอชี้แจงและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ไม่มีความเกี่ยวข้อง ไม่มีส่วนรู้เห็น และไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
หรือขบวนการทุจริตดังกล่าว
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรียินดีที่จะให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ เพื่อแสดงความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ หากพบว่ามีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จ บิดเบือน หรือข้อความที่สร้างความเสียหายต่อเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จะพิจารณาดำเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป และขอความเป็นธรรมจากสาธารณชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร
อย่างรอบด้าน