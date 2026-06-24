xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 7.69 จุด มูลค่าซื้อขาย 4,409.64 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยดัชนีเปิดที่ระดับ 1,548.59 จุด ปรับขึ้น 7.69 จุด มูลค่าซื้อขาย 4,409.64 ล้านบาท 