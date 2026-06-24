นายกฯ สายตรงผู้นำแคนาดา เร่งปิดดีล FTA หนุนไทยสู่ OECD พร้อมจับมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

วานนี้ ( 23 มิ.ย.) เวลา 19.30 น. ณ ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือทางโทรศัพท์กับนายมาร์ก คาร์นีย์ (The Right Honourable Mark Carney) นายกรัฐมนตรีแคนาดา เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และร่วมฉลองวาระครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2569 โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือใน 3 ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเจรจา FTA : ขับเคลื่อนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน–แคนาดา (ACAFTA) ให้สำเร็จภายในปีนี้ และต่อยอดสู่ FTA ไทย-แคนาดา ในอนาคต
2. ด้านความมั่นคง : ส่งเสริมความร่วมมือทั้งด้านการทหาร และการปราบอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์
3. การเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทย : แคนาดายืนยันพร้อมสนับสนุนไทยเต็มที่ เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานกฎหมายและประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐของไทยสู่สากล
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้กล่าวเชิญเยือนประเทศซึ่งกันและกัน พร้อมยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในทุกมิติ เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ