"เทพไท"ชี้อนาถใจประเทศไทยมาถึงยุคซื้อซื้อข้อสอบเพื่อเป็นข้าราชการ

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อนาถใจ!!! ประเทศไทยมาถึงยุค ซื้อเสียงเพื่อเป็น ส.ส. ซื้อข้อสอบเพื่อเป็นข้าราชการ
ช่วงนี้คงจะไม่มีข่าวอะไรใหญ่ และน่าหดหู่ใจไปกว่า ข่าวการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่มีการจับกุมการทุจริตกันทั้งขบวนการ จนนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงกับอุทานว่า “จะเป็นลม หัวละ 350,000 ถึง 700,000 บาท ยังไม่ทันเป็นตำแหน่งอะไรเลย แค่เหยียบเท้าเข้ามาเป็นข้าราชการครั้งแรกในชีวิต เงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท คุณต้องมีต้นทุน 350,000 บาทอย่างต่ำ แล้วประเทศไทยมันจะอยู่ได้อย่างไร”
ซึ่งเป็นความจริงตามที่นายอนุทินพูด การทุจริตด้วยการซื้อตำแหน่ง ด้วยเงินหลายแสนบาท เป็นการบ่งบอกให้เห็นว่า ชาวบ้านคนธรรมดา อยากให้ลูกหลานรับราชการ มีชีวิตที่ดีขึ้น จึงลงทุนด้วยตัวเงินเป็นจำนวนมาก เพื่อรับเงินเงินเดือนๆละ 1 หมื่นกว่าบาท ซึ่งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเรื่องนี้ คือลูกชาวบ้านตาดำๆ คนธรรมดา จึงไม่อยากจะให้นายอนุทินมองผ่านไป ควรจะดำเนินการขุดรากถอนโคนขบวนการเหล่านี้ ซึ่งเชื่อว่าได้มีมาช้านานทุกยุคทุกสมัย จากเมื่อก่อนมีการสอบบรรจุที่หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ มีข้อครหาว่า มีเรียกรับเงิน เล่นพรรคเล่นพวก ช่วยเหลือพวกพ้อง จึงเปลี่ยนมาสอบบรรจุที่ส่วนกลาง มิวายขบวนการซื้อขายตำแหน่ง หรือเรียกเงินเพื่อแลกกับการบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่อัปยศมาก
ส่วนตัวเชื่อว่า นายอนุทินคงยอมเรื่องนี้ไม่ได้ และไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นรอยด่างของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งครั้งหนึ่งในปี 2552 สมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชื่อนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล ซึ่งเป็นบิดาของนายอนุทิน มีเรื่องทุจริตการสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอ จนทำให้การสอบต้องยกเลิกเป็นโมฆะ อธิบดีกรมการปกครองผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ถูกศาลตัดสินจำคุก มายุครัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล ก็เกิดเหตุการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าละอายมาก
อยากจะให้นายอนุทินขจัดเรื่องเหล่านี้ออกไปจากสังคมไทยให้หมด มิฉะนั้นจะแก้ปัญหาการทุจริตและคุณภาพของข้าราชการไม่ได้ ตราบใดการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองของนักการเมือง ของ ส.ส. ของรัฐมนตรีได้มาจากการซื้อเสียง การโกงการเลือกตั้ง และการเข้าสู่ตำแหน่งของข้าราชการประจำ ซื้อตำแหน่ง ทุจริตการสอบ ถ้าเป็นเช่นนี้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น ที่คาดหวังว่า ประเทศไทยจะขยับไปในลำดับที่ดีขึ้น จากที่ CPI สำรวจและจัดลำดับที่ 116 ก็อาจจะขยับลำดับเพิ่มขึ้นไปอีก
จึงไม่อยากจะให้เรื่องนี้ผ่านเลยไปกับสายลม ขอให้เริ่มต้นในการจัดการแก้ปัญหาของประเทศ ขจัดนักการเมืองที่ทุจริตการเลือกตั้ง ซื้อเสียง โกงกิน จนถึงข้าราชการประจำที่ซื้อตำแหน่งเข้ามา และซื้อตำแหน่งเพื่อเป็นผู้บริหาร ในหน่วยข้าราชการประจำที่สูงขึ้นให้หมดสิ้นไป