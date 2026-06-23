กษ.เร่งแก้ปัญหา "ปลาหมอคางดำ-กุ้งก้ามแดง" แพร่กระจาย หวั่งกระทบระบบนิเวศ

นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นและสัตว์น้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในหลายพื้นที่ ทางกระทรวงฯ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลังได้รับข้อร้องเรียนการพบปลาหมอคางดำในจังหวัดสมุทรสงคราม และการตรวจพบกุ้งก้ามแดงในพื้นที่กว๊านพะเยา ว่า กระทรวงฯ ได้ติดตามสถานการณ์ทั้งสองกรณีอย่างต่อเนื่อง โดยกรมประมงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจุดที่มีรายงาน พร้อมจัดทำข้อมูลและรายงานสถานการณ์ เพื่อนำไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการแก้ไข
กรณีปลาหมอคางดำในจังหวัดสมุทรสงครามนั้น กรมประมงได้ดำเนินมาตรการควบคุมและกำจัดอย่างต่อเนื่องจำนวนหลายล้านตัน เพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นและระบบนิเวศ ควบคู่กับการส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น การแปรรูปเป็นอาหารสัตว์และปลาป่น รวมถึงการรับซื้อเพื่อช่วยลดปริมาณในธรรมชาติ
ส่วนกรณีกุ้งก้ามแดงในกว๊านพะเยา สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาอยู่ระหว่างติดตามและสำรวจข้อมูลปริมาณและการแพร่กระจาย เพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในระยะยาว
ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานเชิงรุก รวดเร็ว และต่อเนื่อง โดยยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นอันดับแรก พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสัตว์น้ำต่างถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและชาวประมงไม่ปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นลงแหล่งน้ำธรรมชาติ และร่วมกันนำสัตว์น้ำต่างถิ่นที่จับได้ออกจากระบบนิเวศ เพื่อลดการแพร่กระจายและผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศ
กรณีปลาหมอคางดำในจังหวัดสมุทรสงครามนั้น กรมประมงได้ดำเนินมาตรการควบคุมและกำจัดอย่างต่อเนื่องจำนวนหลายล้านตัน เพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นและระบบนิเวศ ควบคู่กับการส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น การแปรรูปเป็นอาหารสัตว์และปลาป่น รวมถึงการรับซื้อเพื่อช่วยลดปริมาณในธรรมชาติ
ส่วนกรณีกุ้งก้ามแดงในกว๊านพะเยา สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาอยู่ระหว่างติดตามและสำรวจข้อมูลปริมาณและการแพร่กระจาย เพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในระยะยาว
ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานเชิงรุก รวดเร็ว และต่อเนื่อง โดยยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นอันดับแรก พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสัตว์น้ำต่างถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและชาวประมงไม่ปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นลงแหล่งน้ำธรรมชาติ และร่วมกันนำสัตว์น้ำต่างถิ่นที่จับได้ออกจากระบบนิเวศ เพื่อลดการแพร่กระจายและผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศ