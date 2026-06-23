กคช.ประกาศเชิญชวนเช่าที่ดินโครงการเคหะชุมชนฉลองกรุง ระยะ 2 ที่หนองจอก

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เดินหน้าบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ โดยประกาศเชิญชวนเช่าที่ดินภายในโครงการเคหะชุมชนฉลองกรุง ระยะ 2 หมู่ 7 ซอยสังฆประชา 13 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ เพื่อประกอบกิจการเชิงพาณิชย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เป็นระยะเวลา 15 ปี
นายอรรคพล ภิรมย์ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน เปิดเผยว่า การเปิดประมูลสิทธิเช่าครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยคาดว่าจะช่วยสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสการจ้างงาน กระตุ้นการหมุนเวียนรายได้ และยกระดับการเข้าถึงสินค้าและบริการของประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว
สำหรับที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ภายในโครงการเคหะชุมชนฉลองกรุง ระยะ 2 บนถนนสังฆประชา แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ใกล้ถนนฉลองกรุง ถนนสุวินทวงศ์ และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการค้า การบริการ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีประชาชนพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับการพัฒนาธุรกิจการค้าและบริการที่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเคหะแห่งชาติกำหนดค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำ 1.43 ล้านบาท สำหรับระยะเวลาเช่า 15 ปี โดยอัตราค่าเช่าเริ่มต้นเดือนละ 61,800 บาท สำหรับ 3 ปีแรก พร้อมยกเว้นค่าเช่าในช่วง 6 เดือนแรก และจะปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าทุก 3 ปี จนถึงอัตราเดือนละ 87,500 บาท ในช่วง 3 ปีสุดท้ายของสัญญา ผู้ประกอบการและนักลงทุนที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอราคาได้ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.30 - 10.30 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป
นายอรรคพล ภิรมย์ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน เปิดเผยว่า การเปิดประมูลสิทธิเช่าครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยคาดว่าจะช่วยสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสการจ้างงาน กระตุ้นการหมุนเวียนรายได้ และยกระดับการเข้าถึงสินค้าและบริการของประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว
สำหรับที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ภายในโครงการเคหะชุมชนฉลองกรุง ระยะ 2 บนถนนสังฆประชา แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ใกล้ถนนฉลองกรุง ถนนสุวินทวงศ์ และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการค้า การบริการ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีประชาชนพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับการพัฒนาธุรกิจการค้าและบริการที่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเคหะแห่งชาติกำหนดค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำ 1.43 ล้านบาท สำหรับระยะเวลาเช่า 15 ปี โดยอัตราค่าเช่าเริ่มต้นเดือนละ 61,800 บาท สำหรับ 3 ปีแรก พร้อมยกเว้นค่าเช่าในช่วง 6 เดือนแรก และจะปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าทุก 3 ปี จนถึงอัตราเดือนละ 87,500 บาท ในช่วง 3 ปีสุดท้ายของสัญญา ผู้ประกอบการและนักลงทุนที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอราคาได้ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.30 - 10.30 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป