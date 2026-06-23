นายกฯ ชี้ปมซื้อตำแหน่ง ขรก.เป็นเรื่องใหญ่ ปลัด มท.ต้องดำเนินการตามระเบียบ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการให้นโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการตรวจสอบกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จนเป็นที่มาของการโยกย้าย นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการตามระเบียบ เรื่องใหญ่ขนาดนี้ หากท่านไม่ดำเนินการอะไร ท่านจะเดือดร้อน
ส่วนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรนั้น ยังไม่ทราบ การดำเนินการต้องเริ่ม ซึ่งเชื่อว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตนอยู่ฝ่ายการเมืองมายุ่งไม่ได้ ไม่เกี่ยวข้องกัน ทุกอย่างต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
ส่วนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรนั้น ยังไม่ทราบ การดำเนินการต้องเริ่ม ซึ่งเชื่อว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตนอยู่ฝ่ายการเมืองมายุ่งไม่ได้ ไม่เกี่ยวข้องกัน ทุกอย่างต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้