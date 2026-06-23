รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทราเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ป้องกันอุบัติภัยใน ร.ร.

วันนี้ (23 มิ.ย.) นายประสิทธิ์ อินทโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เกชา กลิ่นเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ชาญชัย ก้อนสันทัด ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา นายปรัตรวีร์ วิจบ นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ปภ.จังหวัด คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีวินัยจราจร การเคารพกฎหมาย และการใช้รถใช้ถนนอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ตนเองและผู้อื่น พร้อมมอบหมวกนิรภัยให้แก่ตัวแทนนักเรียน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน และปลูกฝังให้เยาวชนเป็น “ต้นแบบนักขับขี่ปลอดภัย” ของสังคม การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินให้แก่เยาวชน โดยมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ การเอาชีวิตรอดบนท้องถนน การจัดการความเสี่ยงเบื้องต้น การป้องกันและระงับอัคคีภัย การประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน การดับเพลิงเบื้องต้น การปฐมพยาบาลผู้หมดสติ ตลอดจนการฝึกใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน จังหวัดฉะเชิงเทรา มุ่งหวังให้เยาวชนที่ผ่านการอบรมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน สร้างสังคมแห่งการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัย ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ และร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีวินัยจราจร การเคารพกฎหมาย และการใช้รถใช้ถนนอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ตนเองและผู้อื่น พร้อมมอบหมวกนิรภัยให้แก่ตัวแทนนักเรียน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน และปลูกฝังให้เยาวชนเป็น “ต้นแบบนักขับขี่ปลอดภัย” ของสังคม การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินให้แก่เยาวชน โดยมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ การเอาชีวิตรอดบนท้องถนน การจัดการความเสี่ยงเบื้องต้น การป้องกันและระงับอัคคีภัย การประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน การดับเพลิงเบื้องต้น การปฐมพยาบาลผู้หมดสติ ตลอดจนการฝึกใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน จังหวัดฉะเชิงเทรา มุ่งหวังให้เยาวชนที่ผ่านการอบรมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน สร้างสังคมแห่งการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัย ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ และร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน