อิหร่านยันการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐฯ มีความคืบหน้า เป็นไปด้วยดี

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ว่า นายอาลี บาห์ไรนี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรอิหร่าน ประจำสำนักงานสหประชาชาติ (ยูเอ็น) และองค์การระหว่างประเทศอื่น ณ นครเจนีวา ยืนยันว่า การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ซึ่งเกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นไปด้วยดี และจะมีการเจรจากันอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ อิหร่านยืนยันว่า การเจรจาสันติภาพกับสหรัฐฯ มีความคืบหน้า แต่ปฏิเสธคำกล่าวของรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ระบุว่า รัฐบาลวอชิงตันจะกำหนดการใช้เงินที่ถูกปลดอายัด ย้ำว่า รัฐบาลเตหะรานมีสิทธิตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะได้รับคืน
ทั้งนี้ อิหร่านยืนยันว่า การเจรจาสันติภาพกับสหรัฐฯ มีความคืบหน้า แต่ปฏิเสธคำกล่าวของรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ระบุว่า รัฐบาลวอชิงตันจะกำหนดการใช้เงินที่ถูกปลดอายัด ย้ำว่า รัฐบาลเตหะรานมีสิทธิตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะได้รับคืน