รมว.กห.ยันกัมพูชาไม่เคยติดต่อขอคืนพื้นที่บ้านหนองจาน ตามที่มีข่าว

พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงสถานการณ์ภาพรวมชายแดนไทย-กัมพูชา หลังเครื่องบิน เอฟ-16 ทำการฝึกบิน และกองทัพบกเพิ่มมาตรการควบคุมพื้นที่ ว่า การปฏิบัติการตามแนวชายแดนเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง และต้องยึดตามกฎการปะทะอย่างเคร่งครัด
กรณีกัมพูชาได้รับรถถังจากจีนล็อตใหม่ ถึงแม้เป็นโครงการเดิมที่ได้เจรจาไว้ก่อนหน้านี้ พบว่า ยังไม่ได้มีการนำรถถังดังกล่าวมาประจำการตามแนวชายแดนแต่อย่างใด หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ของกองกำลังสุรนารี ยังไม่พบ ทางแม่ทัพภาคกำกับดูแลเป็นอย่างดี แต่ไม่ประมาท ส่วนเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในฝั่งไทย อาจเป็นไปได้ว่ากำลังพลของกัมพูชาที่เข้ามาใหม่ ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว
ส่วนกระแสข่าวกัมพูชาเตรียมขอคืนพื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว จากไทยนั้น ยืนยันว่า ยังไม่ได้รับการติดต่อ ในส่วนของไทยยืนยันตามแถลงการณ์ร่วม ซึ่งเป็นผลมาจากการสู้รบ 2 ครั้ง ที่ผ่านมา
กรณีกัมพูชาได้รับรถถังจากจีนล็อตใหม่ ถึงแม้เป็นโครงการเดิมที่ได้เจรจาไว้ก่อนหน้านี้ พบว่า ยังไม่ได้มีการนำรถถังดังกล่าวมาประจำการตามแนวชายแดนแต่อย่างใด หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ของกองกำลังสุรนารี ยังไม่พบ ทางแม่ทัพภาคกำกับดูแลเป็นอย่างดี แต่ไม่ประมาท ส่วนเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในฝั่งไทย อาจเป็นไปได้ว่ากำลังพลของกัมพูชาที่เข้ามาใหม่ ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว
ส่วนกระแสข่าวกัมพูชาเตรียมขอคืนพื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว จากไทยนั้น ยืนยันว่า ยังไม่ได้รับการติดต่อ ในส่วนของไทยยืนยันตามแถลงการณ์ร่วม ซึ่งเป็นผลมาจากการสู้รบ 2 ครั้ง ที่ผ่านมา