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หุ้นไทยปิดตลาดร่วง! 33.23 จุด มูลค่าการซื้อขายรวม 114,176.66 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ดัชนี Set Index ปิดตลาดที่ระดับ 1,540.90 จุด ลดลง 33.23 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 2.11 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 114,176.66 ล้านบาท