EU อนุมัติงบฯ กว่า 56 ล้านยูโร ช่วยเกษตรกร 5 ประเทศ จากวิกฤตสภาพอากาศ

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ให้การรับรองข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ในการจัดสรรงบประมาณกว่า 56 ล้านยูโร หรือราว 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากกองทุนสำรองภาคการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน 5 ประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยโปรตุเกสจะได้รับเงินช่วยเหลือ 30 ล้านยูโร โรมาเนีย 14.8 ล้านยูโร ไซปรัส 4.6 ล้านยูโร โครเอเชีย 4.4 ล้านยูโร และสโลวีเนีย 2.8 ล้านยูโร
เงินทุนดังกล่าวจะนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายและสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างหนักตลอดปี 2568 และในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 เนื่องจากสภาพอากาศที่รุนแรง ซึ่งรวมถึงพายุ น้ำท่วม ภัยแล้ง คลื่นความร้อน และน้ำค้างแข็ง คณะกรรมาธิการยุโรประบุว่า หน่วยงานของแต่ละประเทศต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าเกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว โดยเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะต้องแจกจ่ายไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2570
เงินทุนดังกล่าวจะนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายและสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างหนักตลอดปี 2568 และในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 เนื่องจากสภาพอากาศที่รุนแรง ซึ่งรวมถึงพายุ น้ำท่วม ภัยแล้ง คลื่นความร้อน และน้ำค้างแข็ง คณะกรรมาธิการยุโรประบุว่า หน่วยงานของแต่ละประเทศต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าเกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว โดยเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะต้องแจกจ่ายไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2570