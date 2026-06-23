ผู้แทนถาวรยูเครนแจ้งปรับข้อตกลงหยุดยิงในการประชุมยูเอ็นเอสซี ครั้งที่ 6

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ว่า นายอันดรี เมลนิค ผู้แทนถาวรยูเครนประจำสหประชาชาติ (ยูเอ็น) กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนข้อตกลงหยุดยิง ระหว่างการประชุมยูเอ็นเอสซี ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับสงครามรัสเซีย-ยูเครน ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครน กล่าวว่า ยูเครนอาจแก้ไขข้อเสนอหยุดยิงตามแนวรบโดยพฤตินัยกับรัสเซีย หากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอสซี) ไม่สามารถผ่านมติที่เรียกร้องให้ยุติการสู้รบอย่างสมบูรณ์และไม่มีเงื่อนไข
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครน กล่าวว่า ยูเครนอาจแก้ไขข้อเสนอหยุดยิงตามแนวรบโดยพฤตินัยกับรัสเซีย หากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอสซี) ไม่สามารถผ่านมติที่เรียกร้องให้ยุติการสู้รบอย่างสมบูรณ์และไม่มีเงื่อนไข